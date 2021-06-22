СМИ: в офис онлайн-гипермаркета 21vek.by в Минске пришли силовики

В офис онлайн-гипермаркета 21vek.by в Минске, предположительно, пришли силовики Фото: Facebook

Неофициально сообщается о том, что 22 июня в офис одного из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси неожиданно пришли с проверкой. Речь идет об офисе интернет-магазина 21vek.by в Минске.

- Сотрудники гипермаркета сообщают о том, что перекрыты несколько этажей. Многие контакты перестали выходить на связь, - пишет onliner.by, отмечая, что пока не располагает точной информации о том, что это за проверка и кто ее проводит.

Издание добавило, что по неподтвержденной пока информации, задержан сооснователь и управляющий партнер 21vek.by Павел Матусевич, а также - основатель Сергей Вайнилович, которого забрали из загородного дома.

Официально произошедшее пока не комментируют в силовых структурах. Предполагается, что, возможно, в офис онлайн-гипермаркета пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Как сказано на сайте интернет-магазина, он работает уже 16 лет, компаниине раз присуждали различные премии. В каталоге онлайн-гипермаркета представлено свыше 600 тыс. наименований товаров - от бытовой техники, электроники до зоотоваров.