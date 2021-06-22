Из-за жары в Беларуси «расплавился» мост - треснул путепровод в Печах

Из-за жары треснул путепровод в Печах. Фото: edinstvo.by

В городе Печи под Борисовом в Минской области закрыли для движения путепровод: поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Теперь, чтобы попасть в город со стороны Минска по трассе Р53, нужно ехать через деревню Пересады, а с трассы М1 - через деревню Гора.

И вот стало известно, что путепровод деформировался из-за аномальной жары. Как при высоких положительных, так и при низких отрицательных температурах пролетные строения перемещается. Вот и путепровод в Печах не выдержал: при расширении из-за жары пролет «столкнулся» с дорогой, это привело к появлению трещины, сообщает БелТА со ссылкой на специалиста.

Ожидается, что до конца недели подготовят техническое заключение и после этого определят сроки проведения ремонта путепровода. А закрыли его для движения еще 18 июня - когда заметили проблему.

Напомним, ранее на трассе Борисов-Березино рухнул мост через реку.