Фильм «Золотое дно» признан экстремистским. Фото: БелТА.

Youtube-видеоролик с названием «Лукашенко. Золотое дно» внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа Беларуси.

В документе отмечено, что видеоролик внесен в список по решению суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм был опубликован в YouTube 8 марта 2021 года. В настоящее время у него более 6,5 миллиона просмотров, сообщает Interfax.by.

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