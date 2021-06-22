В Москве кафе и рестораны смогут посещать только вакцинированные или переболевшие коронавирусом. Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о «бесковидном» режиме работы кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. Об этом сообщает РИА-Новости.

Согласно документу, заведения общественного питания в Москве смогут посещать только те, кто вакцинировался или уже переболел коронавирусом, а также те, у кого на руках имеется отрицательный ПЦР-текст, действительный в течение трех дней. При этом Собянин отметил, что данные меры уже несколько месяцев функционируют во многих городах Европы и Азии.

- Пришла пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового и крайне нежелательного локдауна, - прокомментировал мэр Москвы.

Также отмечается, что никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Наличие иммунитета от коронавируса можно будет подтвердить только специальным QR-кодом. Получить его можно будет в поликлиниках либо в режиме онлайн через сайты mos.ru, emias.info, а также через электронную медицинскую карту г. Москвы и Единый портал государственных услуг.

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