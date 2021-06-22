В офис дверной компании «Юркас» 22 июня пришли силовики. Фото: yurkas.by
В офис дверной компании «Юркас» во вторник, 22 июня, пришли силовики. Об этом порталу onliner.by сообщил работник организации.
- Приехали люди в масках. Камеры они заклеили, а мобильные телефоны забрали. Я не могу сказать, кто это был. Много людей заперто внутри, пока никого не выпускают. Говорят, что нашего учредителя Дмитрий Юркевича увезли, - сообщил работник компании.
По неподтвержденной информации, в компанию пришли представители Департамента финансовых расследований КГК. Пока onliner не смог дозвониться в пресс-службу ДФР Комитета госконтроля.
Также не удалось дозвониться и в центральный салон компании «Юркас». Ни один из номеров, указанных на официальном сайте организации, не отвечает. Портал связался с представителями компании в других городах, но подтвердить или же опровергнуть информацию там не смогли.
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