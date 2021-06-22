Головченко: «Санкции Евросоюза в отношении Беларуси без ответа не останутся»

Головченко заявил, что санкции Евросоюза в отношении Беларуси без ответа не останутся Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Роман Головченко заявил, что санкции Европейского союза в отношении Беларуси не останутся без ответа. Его слова приводит БелТА.

- Мы предупреждали о том, что санкции не останутся без ответа. На данный момент соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан, а также предприятий. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который был выработан и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, что уже не за горами то время, когда мы решения примем, - сказал Головченко.

По словам премьер-министра, введение санкций дискредитирует политику ЕС в отношении Беларуси.

- И при этом декларировать миссию «ради белорусского народа» по меньшей мере беспринципно и цинично. Вы только посмотрите, чем обоснованы санкции. К примеру, экономические санкции против «МАЗ» вводятся на основании того, что президент назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий Беларуси. А против «БЕЛАЗ» - по причине того, что глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому данные предприятия заслуживают экономического наказания? - подчеркнул Головченко.

Он добавил, что «у нас достаточно резервов и ресурсов и мы готовы к подобным условиям».

- Мы живем и работаем дальше, - подытожил Головченко.

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