Жителям Минска продолжают предлагать почистить за деньги вентиляцию – в МАРТ прокомментировали ситуацию

Жителям Минска продолжают предлагать почистить за деньги вентиляцию. Фото: Depositphotos

Жителям Минска продолжают предлагать почистить за деньги вентиляцию. Ситуацию прокомментировали в Министерстве антимонопольного регулирования. На официальном сайте ведомства разместили информацию.

- В последнее время в МАРТ поступают обращения о настойчивых предположениях «БелБытВентиляция» и «ГорВентиляция». Представители данных организаций приходят к минчанам домой заключать договоры на выполнение работ по чистке вентиляций в квартирах. Уважаемые потребители, по действующему законодательству вы не обязаны заключать подобные договоры с указанными организациями, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что обязательная проверка исправности системы вентиляции и чистка вентиляционных каналов в многоквартирных домах выполняются в ходе техоблуживания жилых домов, а стоимость работ включена в тариф по техническому обслуживанию в жировке.

В обращении МАРТ также были перечислены подрядные организации, с которыми заключаются договоры на обслуживание системы вентиляции. В ведомстве уточнили, что «БелБытВентиляция» и «ГорВентиляция» в списке нет. Предлагаемые последними работы «могут выполняться исключительно по желанию потребителей».

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