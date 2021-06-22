Глава МИД Литвы заявил, что санкции в отношении Беларуси могут затронуть и Литву. Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью радиостанции LRT заявил, что санкции в отношении Беларуси могут затронуть и Литву. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Есть вероятность, что введение Европейским союзом санкций против Беларуси затронет и Литву. Уже на этой неделе юристы должны подготовить разъяснения по транзиту – по объему санкций, - сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис не стал называть, какие именно секторы белорусского бизнеса затронут санкции, но подтвердил, что в их числе будут калийные удобрения и нефть.

- Я бы не хотел спекулировать, так как список еще не завершен. Окончательно опубликован он должен быть в четверг, 24 июня, на заседании совета руководителей. По моим данным, есть семь секторов, которые на данный момент вовлечены в секторный список санкций, - отметил глава МИД Литвы.

Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что в связи с вводимыми ЕС секторальными санкциями в отношении Беларуси, Клайпедский порт и «Литовские железные дороги» должны думать о диверсификации потока грузов.

- Наш порт и наши железные дороги должны сейчас думать о большей диверсификации, так как уже ясно, что так, как раньше, уже не будет. И должны также думать о том, чем им заполнить возникший пробел, - рассказала Скайсгирите.

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