Онлайн-гипермаркет 21vek.by, куда пришли силовики, продолжает работать в штатном режиме. Фото: t.me/my21vekby
Онлайн-гипермаркет 21vek.by, куда 22 июня, во вторник, пришли силовики, продолжает работать в штатном режиме. Данная информация была опубликована в телеграм-канале онлайн-гипермаркета.
- Друзья, спасибо вам, что вы беспокоитесь о работе нашего онлайн-гипермаркета. Мы пока не владеем подробностями ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме, а также принимать заказы и доставлять их вовремя, - написано в сообщении.
Также в сообщении говорится о том, что работа call-центра, сервисного обслуживания, а также пунктов выдачи заказов не остановлена.
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