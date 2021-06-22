Онлайн-гипермаркет 21vek.by, куда пришли силовики, продолжает работать в штатном режиме. Фото: t.me/my21vekby

Онлайн-гипермаркет 21vek.by, куда 22 июня, во вторник, пришли силовики, продолжает работать в штатном режиме. Данная информация была опубликована в телеграм-канале онлайн-гипермаркета.

- Друзья, спасибо вам, что вы беспокоитесь о работе нашего онлайн-гипермаркета. Мы пока не владеем подробностями ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме, а также принимать заказы и доставлять их вовремя, - написано в сообщении.

Также в сообщении говорится о том, что работа call-центра, сервисного обслуживания, а также пунктов выдачи заказов не остановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В офис дверной компании «Юркас» 22 июня пришли силовики.

Сообщается, что учредителя компании Дмитрий Юркевича увезли. (подробности)

Силовики пришли в минскую студию телеканала «Белсат» – задержаны несколько сотрудников.

Сам автор программы находится на свободе. (подробности)

Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская находится под домашним арестом.

Ее не видели с 18 мая, спустя пару дней она нашлась в Департаменте финансовых расследований КГК (подробности).