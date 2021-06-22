Александр Лукашенко 22 июня освободил от должности 33 судьи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лукашенко 22 июня, во вторник, освободил от должности 33 судьи. Соответствующий указ №235 «О назначении и освобождении судей» он подписал сегодня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Заместителем председателя Минского областного суда бессрочно назначен Олег Лапеко, заместителем председателя Минского городского суда – Татьяна Тупик. Также были произведены назначения и в судах всех областей.

Лукашенко также освободил от должности 33 судьи. Из них десять – по собственному желанию.

Отдельным указом президента ряду судей были присвоены квалификационные классы.

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