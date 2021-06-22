В милиции Минска прокомментировали задержание семьи в Серебрянке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали информацию о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка, а также опровергли применение сотрудниками милиции газа. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Милиция Минска.

- В интернете распространяется непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в Серебрянке. Исходя из материала, при задержании мужчины, который находился в квартире, сотрудники милиции специально применили через дверной звонок газ, - написано в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанные мужчины были привлечены к административной ответственности, а женщины задержаны не были. И добавили, что сотрудники милиции газ не применяли.

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