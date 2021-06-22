Лукашенко – о санкциях Евросоюза: «Вы не душить нас должны, а на руках носить»

Лукашенко прокомментировал санкции ЕС. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко 22 июня, во вторник, принял участие в церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Он прокомментировал и санкции, которые накануне ввел Европейский союз. Прямая трансляция выступления президента велась на Yotube-канале АТН.

- Вчера Евросоюз ввел экономические санкции против наших людей и предприятий. Ночью, 22 июня. Их действительно история ничему не научила. Вы нас не душить должны, вы нас на руках должны носить: поляки, немцы, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Если бы немцы тогда взяли вверх, то вы бы вместе с нами и всем советским народом ходили бы рабами, - заявил Лукашенко.

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