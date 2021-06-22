Лукашенко ответил белорусам, придется ли воевать. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Александр Лукашенко 22 июня, во вторник, принял участие в церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Он ответил на вопрос белорусов, придется ли воевать. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Белорусы все чаще спрашивают: так что, мы воевать будем? Да бросьте вы, белорусы. Мы воюем уже давно. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат, - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в современных условиях война всегда начинается изнутри государства.

- Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые были совершены в последние десятилетия. Было сделано все для того, чтобы взорвать общество изнутри, а они потом придут спасать нас. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, что даже сильнее, чем в 1941-ом году наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы решаем здесь провоцировать их или нет, жать пока они сюда прорвутся и порвут нас или же нет. Мы суверенное независимое государство. Так будет впредь! – подытожил Лукашенко.

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