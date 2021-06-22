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Общество22 июня 2021 21:56

Лукашенко ответил белорусам, придется ли воевать

Президент добавил, что тех войн, которые были раньше, уже не будет, так как война сейчас приобрела другие формы
Инна КОРСАК
Лукашенко ответил белорусам, придется ли воевать. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Лукашенко ответил белорусам, придется ли воевать. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Александр Лукашенко 22 июня, во вторник, принял участие в церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Он ответил на вопрос белорусов, придется ли воевать. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Белорусы все чаще спрашивают: так что, мы воевать будем? Да бросьте вы, белорусы. Мы воюем уже давно. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат, - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в современных условиях война всегда начинается изнутри государства.

- Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые были совершены в последние десятилетия. Было сделано все для того, чтобы взорвать общество изнутри, а они потом придут спасать нас. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, что даже сильнее, чем в 1941-ом году наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы решаем здесь провоцировать их или нет, жать пока они сюда прорвутся и порвут нас или же нет. Мы суверенное независимое государство. Так будет впредь! – подытожил Лукашенко.

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