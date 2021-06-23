В Гомельском районе умерла 35-летняя женщина от передозировки наркотиков, которые изготовил ее брат. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомельском районе умерла 35-летняя женщина от передозировки наркотиков, которые изготовил ее брат. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

- В воскресенье, 20 июня, в агрогородке Новая Гута медики констатировали смерть 35-летней женщины. К этому может быть причастен 36-летний брат из Витебской области, который гостил у женщины. Удалось установить, что мужчина был на заработках в России и привез оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что нарколабораторию мужчина создал прямо в квартире своей сестры, где проживают ее дети 6 и 14 лет.

- За незаконный оборот наркотиков было возбуждено уголовное дело, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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