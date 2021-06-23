Связывал, не давал есть и пить, ставил на колени на гречку. Следователи рассказали, как в Климовичах отчим истязал трехлетнюю девочку

Мужчина связывал и избивал трехлетнюю падчерицу. Фото: Следственный комитет.

В Климовичах возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Его подозревают в истязании трехлетней падчерицы.

Девочка была в гостях у тети, и та обратила внимание на следы побоев. Женщина отвезла ребенка в больницу и обратилась в правоохранительные органы.

Сразу после рождения девочка попала в Дом малютки и жила там до трех лет. Полгода назад мать и отчим забрали ее домой.

В наказание за проступки ребенка ставили на колени на рассыпанную гречку. Фото: Следственный комитет.

-Мужчина периодически наносил девочке побои якобы за плохое поведение, заставлял стоять в углу на гречке, связывая руки стяжкой либо скотчем, ограничивал ее в еде и воде, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Сейчас следователи устанавливают, причастна ли мать девочки к издевательствам. Подозреваемый мужчина стоит на учете у психиатра. В семье есть еще один ребенок – девятимесячная девочка, сейчас ее изъяли из семьи.