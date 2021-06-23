Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции. Фото: almode.ru

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции и призналась, что переболела коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

- Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом и пережил госпитализацию, а в свой день рождения сидел на изоляции, - написала Тодоренко.

Она отметила, что плакала, когда ее поздравляли люди, облаченные в скафандры.

- Таковы наши реалии. Пусть все будут здоровы, - пожелала Тодоренко.

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