Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции. Фото: almode.ru
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции и призналась, что переболела коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.
- Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом и пережил госпитализацию, а в свой день рождения сидел на изоляции, - написала Тодоренко.
Она отметила, что плакала, когда ее поздравляли люди, облаченные в скафандры.
- Таковы наши реалии. Пусть все будут здоровы, - пожелала Тодоренко.
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