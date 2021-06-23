Министр энергетики рассказал, что БелАЭС ежедневно вырабатывает около 27,5 млн. кВтч электроэнергии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи 22 июня с трудовым коллективом филиала «Минская ТЭЦ-4» рассказал, что БелАЭС ежедневно вырабатывает около 27,5 млн. кВтч электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Он отметил, что это вовсе не означает, что идет замещение производства вырабатываемой ТЭЦ электроэнергии.

- Белорусская АЭС выполнчет в объединенной энергосистеме свою функцию, а станции, которые расположены в областных энергосистемах, обеспечивают производство в основном тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения крупных населенных пунктов. И, соответственно, производство электроэнергии по теплофикационному циклу, - пояснил Каранкевич.

С момента включения в объединенную энергосистему первым энергоблоком БелАЭС уже было выработано почти 3,2 млрд. кВтч. Электроэнергии. Это составляет почти половину годового объема потребления электроэнергии населением страны.

По информации ведомства, ввод двух энергоблоков БелАЭС позволит существенно снизить зависимость Беларуси от углеводородного топлива.

«АЭС позволит замещать около 4,5 млрд. куб м. природного газа в год при ежегодном объеме его импорта в среднем на уровне около 20 млрд. куб м. Экономия на импорте природного газа составит порядка 550 миллионов долларов в год», — рассказал министр энергетики.

Он также сообщил о работе по интеграции БелАЭС в энергосистему страны.

- Был реализован проект по строительству высоковольтных электросетей общей протяженностью 1,6 тысяч километров, модернизированы четыре системообразующие подстанции, введена в эксплуатацию высокотехнологичная подстанция 330 кВ «Поставы», что позволило поставлять электроэнергию с АЭС в любой регион страны. Также на 20 энергообъектах введены в строй современные электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт, которые были задействованы в регулировании суточного графика нагрузок в отопительный период в первом квартале. Кроме того, в активной стадии реализации находятся проекты по строительству пиково-резервных источников, - проинформировал Каранкевич.

По словам Каранкевича, наряду со строительством АЭС, на действующих объектах генерации планируется работа по замене оборудования и повышению его эффективности.

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