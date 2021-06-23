Минздрав: индийский штамм COVID-19 уже в Минске

В Минске нашли индийский штамм коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минске выявили случаи индийского штамма SARS-CoV-2. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.

В июне анализ проб пациентов с подтвержденным ковидом показал, что 10 образцов имели набор мутаций, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2).

-Можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена, - говорится в сообщении Минздрава.

Особенности индийского штамма в том, что он более заразен. Также мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецепторам клетки и лучше проникает в нее.

-На данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание, - отмечают в Минздраве Беларуси. - Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести «индийский» вариант COVID-19 более спокойно.

Коронавирусная инфекция, вызванная индийским штаммом, проявляется у больного набором симптомов, которые не характерны для других вариантов.

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