Ученые подтвердили, что пыльца может способствовать распространению коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кипрские физики детально просчитали характер взаимодействия частиц COVID-19 и пыльцы растений и доказали, что последние могут способствовать ускорению переноса коронавируса от одного человека к другому. Выводы ученых были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

- Нам впервые удалось просчитать то, как порывы ветра переносят пыльцу и выяснить, как именно ее частицы могут участвовать в распространении коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что наши расчеты позволят сформулировать более конкретные меры социального дистанцирования, - сказал научный сотрудник Никосийского университета (Кипр) Талиб Дбук, его слова приводит пресс-служба журнала.

Дбук вместе со своим коллегой по университету Димитрисом Дрикакисом создали реалистичную компьютерную модель цветущей ивы и расположенной рядом с ней группы из нескольких людей, среди которых были и носители ковида.

При помощи модели ученые просчитали, как будут взаимодействовать частицы COVID-19 и пыльцы, а также проследили за тем, как изменится скорость распространения коронавируса при разных концентрациях пыльцы в воздухе и при полном ее отсутствии.

Выяснилось, что пыльцы значительно ускорила распространение коронавирусной инфекции даже в том случае, если скорость ветра на улице будет минимальной. В среднем, зерна пыльцы позволяют частицам коронавируса пролетать более шести метров после того, как они были выброшены в воздух. В обычных условиях они пролетают не более двух метров.

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