Как накормить ребенка, который не хочет есть? Здесь пять советов и ни одного рецепта

Чтобы накормить ребенка, не нужно готовить вычурные блюда - погуляйте с ним и дождитесь, пока проголодается. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Как накормить «нехочуху»? С такой проблемой сталкиваются многие родители. Советы специалистов собрал портал Белновости.

Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка есть, давить на него психологически или кормить насильно. Вот пять советов, которые помогут решить проблему.

Во-первых, поощряйте подвижные игры, придумывайте развлечения, которые не позволят ребенку сидеть на месте. Чем больше он потратит энергии, тем скорее проголодается.

Во-вторых, хороший аппетит обычно просыпается у детей после похода на пляж и купания в водоеме. Конечно, надо соблюдать меры предосторожности – не оставлять малыша одного, пользоваться солнцезащитными средствами, следить, чтобы ребенок был в головном уборе и плавал только со спасательными элементами.

Третий способ самый простой, но большинство родителей воспринимают его в штыки. Просто дайте ребенку поголодать. Когда проснется аппетит, ребенок сам попросит еду.

Четвертый совет из категории тех, о которых все знают, но почти никто не выполняет. Не нужно часто баловать малышей газированными напитками, фастфудом, чипсами, сосисками, колбасой и другими вредностями. В идеале не стоит даже знакомить маленьких детей с вредной едой. Тогда они будут с удовольствием есть полезные блюда.

Пятый способ – прогулки на природе. По возможности чаще гуляйте с ребенком, и хороший аппетит после прогулки гарантирован.

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