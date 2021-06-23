В Беларуси с 15 июля минимальный размер принудительного взыскания с должника составит половину базовой величины Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси с 15 июля минимальный размер принудительного взыскания с должника составит половину базовой величины. На данный момент одна базовая величина составляет 29 рублей. Соответственно, ее половина – 14,5 рублей. Это предусмотрено законом от 6 января 2021 года №90-3 «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства», который вступит в силу с 15 июля, передает БелТА.

Основное правило определение размера обязательного сбора не изменится, но его минимальный лимит будет установлен вне зависимости от размера, который был установлен исполнительными документами.

Как и ранее, размер обязательной платы обычно составляет 10% от суммы иска или же стоимости передаваемого имущества, однако минимальная сумма не может быть меньше половины 0,5 от базовой суммы.

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