Фотофакт. Посмотрите, как украсят Минск ко Дню Независимости

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню Независимости. Фото: "Минск-Новости"

Стало известно, как украсят Минск ко Дню Независимости. К слову некоторые элементы украшений уже можно увидеть в городе. К примеру, на окраинах столицы устанавливают декорации на осветительных мачтах, а также размещают праздничные плакаты, передает агентство «Минск-Новости».

Завершить оформление столицы к 3 июля планируют к 30 июня.

- Мы обычно приступаем к разработке дизайн-проекта не менее чем за два месяца до праздника. И каждый год мы стараемся, чтобы Минск выглядел не только празднично, но и по-новому. Традиционной основой графики стали символы независимости подчеркивающие национальный дух и единство белорусского народа, – рассказала начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова.

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню Независимости. Фото: "Минск-Новости"

Также при оформлении будет использовано голубое небо – символ стабильности, гармонии и свободы. Минчане смогут увидеть в этом году множество изображений василька, который символизирует родину, гостеприимство и духовные ценности.

- В этом году классическое украшение площади Независимости – 40-метровое панно на здании БГПУ – будет выглядеть более динамично. В основе сюжета лежит букет васильков. Для более четкой детализации картинки крой флажков усложнили, разделив четырехугольники, из которых состоит панно, по диагонали. Остроконечные лепестки будут колыхаться на ветру и создавать иллюзию живой картинки, - отметила Бугоркова.

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню Независимости. Фото: "Минск-Новости"

Новыми красками заиграет и Октябрьская площадь.

- На центральной площади столицы будет стоять объемная девятиметровая конструкция с контуром границ Беларуси и изображением праздничной даты в центре. Все это будет размещено на фоне голубого неба. Колонны Дворца Республики будут украшены большими баннерами. А рядом с ними будут установлены 10 звезд в цветах национального флага, которые полюбились горожанам еще со дня празднования 9 мая. Очень они понравились малышам, которые заглядывали внутрь и фотографировались. Дополнительную торжественность создадут объемные флаговые конструкции-шары, - пояснила начальник отдела дизайна.

Уже совсем скоро цветы василька появятся в Минске. Всего их будет установлено 15 штук.

- Данное решение свежо и интересно. Мы всегда стремимся не повторять дизайн и конфигурацию украшений, стараемся привносить какие-то оригинальные элементы в уже привычные конструкции, - рассказала Бугоркова.

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