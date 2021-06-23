В Италии подросток хочет судиться с родителями – не разрешают привиться от ковида

Итальянский подросток хочет вакцинироваться, а родители не разрешают. Будет суд. Фото: ЛЕНЦ Мария.

Во Флоренции (Италия) 17-летний юноша собирается судиться с родителями, которые запретили ему привиться от COVID-19. Молодой человек уже обратился к адвокатам, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию семейных адвокатов Тосканы.

По закону, несовершеннолетний не может получить прививку без письменного разрешения родителей. Родители юноши убежденные антипрививочники, они считают вакцины небезопасными, называя их «гадостью».

В разбирательстве приняло участие министерство образования. Пока дело не дошло до суда, адвокат пытается убедить родителей передумать. Это не первый случай в Италии, когда подростки пытаются добиться вакцинирования вопреки запретам родителей. В такой же ситуации оказалась семья из города Ареццо, там 16-летний юноша оспаривает запрет родителей на вакцинацию, пишет агентство.

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