Александру Василевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Фото: Bel.biz

Владельцу рекламного агентства Vondel/Hepta, совладельца галереи современного искусства «Ў» и компании «Минт Медиа», которой принадлежат сайты Кyky.org и The Village Беларусь Александру Василевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом на странице Facebook сообщила его супруга Надя Зеленкова.

- Саше продлили срок содержания под стражей до 27 августа. А проверку в компании продлили до 18 октября, - написала Надежда.

Также она опубликовала у себя на странице фрагмент из письма Василевича.

- Я точно знаю, что друзей у меня и хороших людей вокруг гораздо больше, чем ы мог ожидать. Огромное спасибо. Я очень люблю вас и ценю. Это приносит в моей сердце тепло, хотя в СИЗО и так жарко, - написал Василевич.

Напомним, что Александр Василевич был задержан 28 августа 2020 года по уголовному делу.

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