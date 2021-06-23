В МЧС напомнили, как водолаз с венком выгонял пьяного из воды. Посмотрите, это круто!

Вот такой сюрприз может встретить вас в белорусских водоемах, если вы решите искупаться нетрезвым. Фото: кадр из видео МЧС.

Белорусское МЧС напомнило, как под Минском водолаз с похоронным венком выгонял из воды нетрезвого мужчину. Ролик «Вечная память нетрезвым купальщикам» снимали на Цнянском водохранилище в жаркий июльский день в 2014 году. Тогда эта социальная реклама взорвала интернет.

По сюжету, спасатели наблюдают за происходящим на пляже. Многие отдыхающие пьют спиртное. Когда один явно нетрезвый мужчина решает искупаться и заходит в воду, за его спиной на берегу появляется военный оркестр, играющий похоронный марш. Из воды навстречу пьяному купальщику поднимается похоронный венок, который держит водолаз. Водолаз с венком наступает на нетрезвого отдыхающего, заставляя того попятиться к берегу.

-Подвыпивший человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, теряет контроль над собой и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Вот почему купаться в нетрезвом виде строго воспрещается, - напомнили в МЧС.

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