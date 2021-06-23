Бывший мэр Витебска, сыновей которого задерживали на протестах, стал директором химчистки

У бывшего мэра Витебска, сыновей которого задерживали на протестах, новая должность. Фото: "Народныя навіны Віцебска"

Бывший мэр Витебска Вадим Зарянкин стал директором химчистки ОАО «Объединение Лотос». Об этом сообщает издание «Народныя навiны Вiцебска».

На должности Зарянкин сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который являлся руководителем химчистки с 2000 года.

Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен директором химчистки 1 апреля 2021 года – спустя два месяца после того, как он покинул пост мэра.

Вадим Зарянкин руководил Витебском ровно год. После его ухода кресло мэра оставалось вакантным четыре с половиной месяца. Недавно председателем Витебского горисполкома Лукашенко назначил Николая Орлова.

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Вадимира Зарянкина выпустили из ИВС, его будут судить 23 октября. Ранее 13 суток в ИВС провел его брат Филипп. Вадим Зарянкин, глава Витебского горисполкома, официально в отпуске. (подробности)

Мэр Витебска, сыновей которого задерживали на протестах, ушел в отставку.

Он проработал на этой должности ровно год. (подробности)