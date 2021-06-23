Ничего себе! В Беларуси 22 июня зафиксировали новый температурный рекорд

В Беларуси 22 июня температура воздуха поднималась почти до 36 градусов Фото: Инна КОРСАК

Во вторник, 22 июня, в Беларуси температура воздуха поднималась почти до 36 градусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

- Во вторник, 22 июня, на метеостанции Октябрь в Гомельской области была зафиксирована температура +35,9 градусов. В Гомеле столбик термометра достиг отметки в 35 градусов со знаком плюс. В Могилеве воздух прогрелся до 34,9 градусов, в Бресте – до 32,5 градусов, в Гродно – до 31,2 градусов, а в Минске – до 33,5 градусов. Стоит отметить, что температура воздуха была выше на 6-10 градусов климатической нормы, - прокомментировали в Белгидромете.

В Беларуси на 23 и 24 июня по причине жары был объявлен красный уровень опасности.

Синоптики прогнозируют, что жара постепенно начнет спадать уже с 26 июня.

- Мы ожидаем перемещение атмосферного фронта с территории Польши. Прогнозируем, что он постепенно, начиная с западных районов, будет вытеснять жаркий воздух на восток, на территорию России. Ожидается, что в субботу, 26 июня, по востоку Беларуси может повыситься до 30 градусов со знаком плюс. В других регионах страны будет от 23 до 29 градусов тепла. Уже с воскресенья, 27 июня, на большей части Беларуси прогнозируется от 23 до 28 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди, - отметили в Белгидромете.

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