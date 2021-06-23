Головченко: «Беларусь укрепляет обороноспособность в связи с экономической агрессией»

Головченко заявил, что Беларусь укрепляет обороноспособность в связи с экономической агрессией. Фото: БелТА

Премьер-министр Роман Головченко в среду, 23 июня, выступил на открытии 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021. Он заявил, что Беларусь укрепляет обороноспособность в связи с экономической агрессией. Его слова приводит агентство ТАСС.

- Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс. Мы всегда призывали к новой разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности. Мы стремились всегда и подтверждаем и сейчас свое стремление укреплять добрые и взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами. Вместе с тем и непростое положение в мире, а также очередные попытки агрессии, пусть пока и экономической, заставляют нас концентрировать свое внимание на проблематике укрепления обороноспособности, - заявил Головченко.

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