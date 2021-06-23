Биолог рассказала, чем отличается индийский вариант ковида «Дельта»: молниеносно поражает легкие

Индийский штамм ковида сильнее поражает легкие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Индийский вариант коронавируса «Дельта», который, по сообщениям Минздрава Беларуси, уже обнаружен в Минске, отличается от других штаммов быстрой консолидацией поражения легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчу Баранову.

Функция легких у пациента, инфицированного индийским штаммом, теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.

«Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", - цитирует эксперта агентство.

Предположительно, эта особенность возникла из-за мутации малоизвестных коронавирусных белков. Анча Баранова предполагает, что ученые узнают причины такой особенности индийского штамма через полгода.

Ранее ТАСС сообщало, что индийская версия способна заражать людей даже после того, как те получили вакцину от коронавируса.

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