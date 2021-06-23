Глава Минобороны Хренин: «Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке госпереворота в Беларуси»

Хренин заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке государственного переворота в Беларуси. Фото: БелТА

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в среду, 23 июня, выступил на московской конференции по международной безопасности. Он заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке государственного переворота в Беларуси. Его слова приводит агентство Интерфакс-Запад.

- В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением президента Беларуси, а также членов его семьи. На сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимых доказательства к этому американских государственных структур, - подчеркнул Хренин.

По словам министра обороны, Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, а также будет развивать интеграцию в Союзном государстве, ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.

Виктор Хренин также отметил, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, использовали для снижения транспортного потенциала Беларуси.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что руководство США готовило покушение на него и его детей.

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