Глава Минобороны Хренин: «Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке госпереворота в Беларуси»

Хренин заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке государственного переворота в Беларуси. Фото: БелТА
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в среду, 23 июня, выступил на московской конференции по международной безопасности. Он заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке государственного переворота в Беларуси. Его слова приводит агентство Интерфакс-Запад.
- В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением президента Беларуси, а также членов его семьи. На сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимых доказательства к этому американских государственных структур, - подчеркнул Хренин.
По словам министра обороны, Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, а также будет развивать интеграцию в Союзном государстве, ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.
Виктор Хренин также отметил, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, использовали для снижения транспортного потенциала Беларуси.
Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что руководство США готовило покушение на него и его детей.
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