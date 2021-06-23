В Жабинковском районе девочка выпала из окна на бетонное перекрытие

Девочка выпала из окна, пока бабушка занималась домашними делами. Фото: СК.

Снова несчастный случай с ребенком, выпавшим из окна, на этот раз в Жабинковском районе. ЧП случилось вечером 22 июня, сообщает Следственный комитет.

Трехлетняя девочка была дома с бабушкой, бабушка занималась домашними делами. Девочка играла в комнате одна. Окно в помещении, где она находилась, было открыто и затянуто москитной сеткой. Девочка залезла на диван, а с него на подоконник, оперлась о москитную сетку и выпала вместе с сеткой из окна второго этажа.

Ребенок упал на бетонное перекрытие, там его и нашла бабушка. Девочка получила травмы, она в больнице.

-По данному факту Жабинковским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном комитете.

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