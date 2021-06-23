Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2021 года: двойной рост новых случаев, полмиллиона прошли полную вакцинацию

В Беларуси резко возросло число новых случаев коронавируса Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Существенный рост новых случаев коронавируса в Беларуси зафиксирован за сутки. Такой вывод можно сделать по последней опубликованной Минздравом статистике 23 июня. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев выросло более чем в два раза. Во вторник сообщалось о 398 зарегистрированных за сутки случаев COVID-19, а в среду их уже 802 пациент. Однако стоит учесть, что и количество обработанных тестов в последний раз было большим.

А выписали за сутки 805 пациентов, перенесших ковид. Всего, с начала пандемии, в Беларуси подтвердили 412 тыс. 353 случаев коронавируса, выздоровели 405 тыс. 045 пациентов. В очередной раз сообщается о 9 умерших за сутки пациентах с COVID-19. Их общее число за весь период распространения инфекции в Беларуси составило, официально, 3 тыс. 072 человек.

Также в информации ведомства приводятся последние данные о ходе вакцинации. Уже свыше 790 тыс. человек получили первый компонент прививки против ковида, из них более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Напомним, Минздрав рассказал о выявлении в Беларуси опасного индийского штамма коронавируса.