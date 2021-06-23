40-летняя бухгалтер перевела себе на счет 34 тысячи рублей своей компании. Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома.

- Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска получили информацию о том, что бухгалтер одной из частных компаний столицы, занимающейся изготовлением изделий из камня, используя служебное положение, похищала денежные средства, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что женщина с апреля 2016 года по октябрь 2020, выполняя обязанности по перечислению денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат, переводила незначительные суммы себе на счет. В конечном итоге, сумма переводов денег за весь указанный период оказалась достаточно значительной.

В результате фигурантка завладела денежными средствами компании на сумму свыше 34000 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

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