Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси - эксперт рассказала, что делать

Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После выявления в Минске опасного индийского штамма COVID-19 («Дельта») специалисты проводят скрининг проб пациентов с подтвержденным коронавирусом из всех областей Беларуси. Это поможет узнать, попала ли уже «Дельта» в другие регионы, или пока не вышла за пределы столицы.

По словам представителя РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич, медики ожидали появления индийского штамма в Беларуси, ведь он распространяется более эффективно, пишет БелТА. Этот вариант вируса более заразен, и сейчас уже 90% ковида, который циркулирует в Великобритании, российских Москве и Санкт-Петербурге, - это именно «Дельта».

Как противостоять распространению опасного штамма? Эксперт призывает вспомнить о главных противоэпидемических правилах: правильно надетая маска (на рот и нос), обработка рук антисептиком, социальное дистанцирование.

- Мы расслабились, стало жарко, носить маски тяжело, многие вообще не хотят этого делать, - отметила Елена Гасич.

Причем, эти правила актуальны и для тех, кто уже прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19. Эксперт заявила, что есть случаи повторного заражения таких людей индийским штаммом.