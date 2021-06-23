Из-за санкции на Беларусь российский миллиардер Гуцериев может остаться без гонораров за свои песни

Полина Гагарина и Михаил Гуцериев на «Песне года». Фото: пресс-служба фестиваля «Песня года».

Как сообщает rbc.ru, у поэта-песенника Михаила Гуцериева могут возникнуть проблемы с получением роялти за исполнение его песен в Европе. Напомним, песни на стихи Михаила Гуцериева исполняют Полина Гагарина, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков, Лайма Вайкуле, Витас и многие другие известные российские певцы. Всего бизнесмен написал больше 300 песен.

Почему могут возникнуть вопросы с выплатой гонораров за исполнение песен? Дело в том, что в ЕС вещают русскоязычные станции, в эфире которых звучит и современная популярная музыка. Например, на Кипре под брендом «Русское радио» работают станции в Лимассоле, Никосии, Пафосе и Ларнаке, отмечает rbc.ru.

Поскольку Гуцериев попал под санкции, то все его европейские счета будут заблокированы. И если у него есть договор с организацией коллективного управления правами из ЕС, которая выплачивает роялти, то сейчас она не имеет права перечислять ему эти деньги. Ответственность за нарушение — вплоть до уголовной, объясняет Сергей Гландин, специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper. То есть организация должна будет заморозить средства Гуцериева на специальном счете.

Правда, есть нюанс: если средства перечисляются в российские организации общим траншем, а распределение авторам происходит уже в России, проблем с выплатой вознаграждения Гуцериеву возникнуть не должно, предполагает Гландин.

При этом управляющий партнер российской юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что, даже несмотря на невозможность платить роялти, радиостанции смогут транслировать песни Гуцериева в эфире.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кто такой Гуцериев, и что его связывает с Беларусью?

61-летний Михаил Гуцериев - российский миллиардер, владелец «заводов-газет-пароходов»: имеет активы в нефтегазовой промышленности и нефтехимии, добыче полезных ископаемых, финансовом секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, является одним из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости. В прошлом году Forbes оценил его состояние в 4,8 миллиарда долларов.

Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. В последние годы ярко-салатовый самолет Гуцериева с бортовым номером GMS (Гуцериев Михаил Сафарбекович) часто видят в Минске.

Основной проект Гуцериева в Беларуси - строительство огромного горнодобывающего комбината под Любанью. Это крупнейший (после строительства БелАЭС стоимостью 11 миллиардов) инвестиционный проект в истории суверенной Беларуси. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда долларов! Также бизнесмен уже построил в Беларуси сеть заправок «Славнефть» и нефтебазы, отель «Ренессанс» и бизнес-центр в Минске, терминал для бизнес-авиации в «Минск-2». Также Гуцериев оказался и владельцем загадочной vip-резиденции Шершуны - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. На очереди - объекты еще на 100 миллионов долларов: недавно построенный 40-квартирный дом в Любани бизнесмен бесплатно передал местному исполкому, а еще строит элитную школу в Дроздах-2 за 12 миллионов долларов и церковь недалеко от своей vip-резиденции.

Несколько лет назад стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал самый известный белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня - проект касается дополненной реальности и искусственного интеллекта. Офис Гуцериева и Прокопени в Минске даже посещал Александр Лукашенко.

А еще Гуцериев владеет восьмью российскими FM-радиостанциями (на их покупку он потратил 170 миллионов долларов) и пишет тексты песен для российских звезд. На Старый новый год бизнесмен приехал в Минск со своими друзьями Григорием Лепсом и Николаем Басковым, которые спели на торжественном приеме с участием Александра Лукашенко.

Были у Михаила Гуцериева и трудные времена. В 2007 году в России бизнесмена обвинили в неуплате налогов, и ему пришлось уехать из страны. Позже он рассказывал в интервью, что сел в машину и помчался в Минск, откуда его забрал заказанный самолет. Гуцериев улетел в Лондон, где прожил три года. В 2010 году с него были сняты обвинения, и он смог вернутся в Россию.