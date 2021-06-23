Российский военный корабль и истребитель обстреляли британский эсминец возле Крыма

Российский военный корабль и истребитель обстрелял британский эсминец возле Крыма. Фото: Crown copyright.

Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Минобороны России. По этим данным, в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент – это возле Севастополя. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца. В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря России.

В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.

Эсминец «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в эти воды также вошел американский эсминец.

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