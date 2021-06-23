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Политика23 июня 2021 14:49

Это уже серьезно: ЕС согласовал против властей Беларуси секторальные санкции, которые могут ударить по экономике

Ожидается, что в ближайшие дни новые запреты будут опубликованы и вступят в силу
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
ЕС согласовал против властей Беларуси секторальные санкции

ЕС согласовал против властей Беларуси секторальные санкции

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

23 июня стало известно о том, что Комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал пакет секторальных санкций против властей Беларуси. Речь идет об экономических запретах, которые затронут несколько секторов экономики Беларуси. В частности, это финансовый сектор, экспорт калия и нефтепродуктов. В целом новые санкции будут направлены на семь секторов экономики республики, которые ориентированы на экспорт продукции белорусских предприятий в государства ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Брюсселе.

В ближайшие дни санкции должен утвердить Совет Евросоюза, затем они будут опубликованы и вступят в силу. Это будет означать то, что продукцию предприятий определенных секторов отныне не будут принимать в странах ЕС.

Напомним, недавно, 21 июня, Евросоюз принял четвертый пакет персональных санкций против властей Беларуси. В новый санкционный список включили 86 физических лиц и компаний.