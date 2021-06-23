На восстановление костела в Будславе собрали уже больше 800 тыс. рублей - в том числе с помощью посольства Франции

На восстановление костела в Будславе собрали уже больше 800 тыс. рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сумма пожертвований, которые физические и юридические лица перечисляют на восстановление католического храма в Будславе Мядельского района, превысила 800 тысяч рублей. Сбор средств на возведение новой крыши и выполнение других необходимых работ ведется больше месяца - после того, как пожар 11 мая уничтожил кровлю храма.

По данным на 23 июня, опубликованным на сайте budslau.by прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе, собрано уже 803 тыс. 554 рубля.

Кстати, недавно посольство Франции в Беларуси организовало в Минске благотворительный вечер по сбору средств на восстановление Национального санктуария в Будславе. Участие в благотворительном вечере принимали представители дипломатического корпуса из разных стран, а также международных организаций - МФВ, ООН. Среди почетных гостей были представители нескольких конфессий, говорится на сайте прихода. По итогам благотворительного вечера было собрано почти 12 тыс. рублей.

2-3 июля католики Беларуси соберутся в Будславе на ежегодный фэст в честь чудотворной иконы Божьей Матери - напомним, она была спасена от огня.