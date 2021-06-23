Британия об инциденте у берегов Крыма: «В наш эсминец никто не стрелял, он совершал мирный проход через территориальные воды Украины»

Российский военный корабль и истребитель обстрелял британский эсминец возле Крыма. Фото: Crown copyright.

23 июня в Минобороны России заявили, что черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Минобороны России. По этим данным, в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент – это возле Севастополя. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца. В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря России.

А вот реакция другой стороны: Минобороны Великобритании опровергает информацию о предупредительных выстрелах в сторону своего эсминца рядом с Крымом:

- Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, — говорится в сообщении ведомства. — Мы полагаем, что российские военные проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество об этом. В HMS Defender не стреляли, мы не подтверждаем информацию о бомбометании в направлении судна.

Эсминец «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в эти воды также вошел американский эсминец.

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