Кому нельзя есть малину, рассказала медик

Малина – сильный аллерген: ее не советуют есть в больших количествах тем, кто страдает от аллергии на другие ягоды. Фото: pixabay

Малина – любимая многими ягода, однако есть ее можно далеко не всем. Как рассказала, врач-диетолог Ольга Кораблева, у этого продукта есть противопоказания. Также медик пояснила, можно ли есть малину тем, кто хочет похудеть.

– Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта – гастрита и язвы – или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной, – объяснила медик, ее цитирует «РИА Новости».

По ее словам, малина – сильный аллерген: ее не советуют есть в больших количествах тем, кто страдает от аллергии на другие ягоды, к примеру. клубнику.

Врач добавила также, что малина повышает аппетит.

– Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом, – дала совет диетолог.

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