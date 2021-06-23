Выше в Беларуси в июне не бывало - рекордные 36,6 в Гомельской области

В жаркие дни городские пляжи переполнены Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самая высокая температура июня за всю историю метеонаблюдений — более 100 лет – была зафиксирована в среду в Гомельской области, сообщили в Белгидромете.

Температурные рекорды синоптики обычно фиксируют в июле и августе, но в 2021-м году первый летний месяц удивил всех.

- Речь идет о самом жарком июне, абсолютные годовые рекорды не превышены, так как они гораздо выше. Мы пока на них не претендуем. Максимумы характерны обычно для июля и августа, все рекорды обычно приходятся на эти периоды, - сообщили в Белгидромете.

Характерно, что в среду был побит рекорд предыдущего дня – вторника, установленный в том же Октябрьском, тогда температура воздуха на местной метеостанции достигла 35,9 градуса.

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