Попавший под санкции бизнесмен Олексин продал свои основные банковские активы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

У компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED сменился владелец, 23 июня стало известно, что проданы 100% ее акций. Именно ей принадлежат 99% акций «МТБанка», а ей, в свою очередь, владели компании бизнесмена Алексея Олексина «Энерго Оил» и «Белнефтегаз». Покупателем стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо (ему принадлежит торговый центр Galileo в Минске).

Таким образом, Абдо купил доли компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED у «Энерго Оил» и «Белнефтегаз», которыми до недавнего времени владел сам бизнесмен Олексин. Однако он передал позже свои доли сыновьям, кроме того, в числе собственников была и супруга Олексина.

«Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО «МТБанк» было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, – рассказали в банке, сообщает Onliner.

В банке добавили, что партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Беларуси закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и инвестиций» (ЗАО «Межторгбанк»).

«Впоследствии ЗАО «Межторгбанк» было приобретено консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала», – рассказали в МТБанке.

Там считают, что «привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии».

«Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» – компаний «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз», которые владели банком с 2015 года. Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление», – сказано в пресс-релизе.

Как отметили в банке, ничего не изменится после смены собственника. Преемственность и обслуживание физлиц и бизнеса сохранится.

Тем временем у Олексина остается еще табачный бизнес и логистический (он тоже частично оказался под санкциями).

Напомним, что Олексин недавно попал под новые санкции Евросоюза. По данным Брюсселя, у него близкие отношения с Александром Лукашенко и его сыном Виктором, сообщает РБК. В частности, как указано в реестре ЕС, компания Олексина владеет среди прочего комплексом «Александрия 2», известным как «президентская резиденция», которую Лукашенко часто посещает.