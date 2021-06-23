МИД РФ: санкции Запада – вмешательство во внутренние дела Беларуси

МИД РФ солидарен с Беларусью в неприятии новых санкций Запада. Фото: Пресс-служба МИД РФ

Россия и Беларусь намерены укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением со стороны Запада. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на слова официального представителя МИД России Марию Захарову, она выступила на брифинге 23 июня.

Захарова заявила, что Российская Федерация привержена союзным отношениям с братской Беларусью.

- Будем и впредь координировать наши усилия в интересах укрепления государственного суверенитета, обеспечения национальной безопасности наших стран на основе имеющихся международно-правовых договоренностей. Укреплять нашу коллективную устойчивость перед лицом внешнего давления и политики сдерживания, – сказала представитель МИД РФ.

Во время брифинга Захарова также прокомментировала включение в антибелорусские санкционные списки российских граждан.

-Что касается включения в нелегитимные санкционные списки лиц с российским гражданством, причем под совершенно одиозным и абсолютно не поддающимся здравому объяснению предлогом, то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа, - заявила Захарова.

Четвертый пакет санкций Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня. Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов и 8 юрлиц республики.

Официальный представитель МИД России назвала санкции Евросоюза в отношении Беларуси «вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

-ЕС творит беззаконие. Так не пойдет. Подменяя верховенство права на некие правила, они обесценили собственные претензии на роль блюстителя права, - сказала она.

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