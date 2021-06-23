Антирекорд за всю историю: в НОК утвердили состав спортивной делегации Беларуси на Олимпиаду в Токио

Квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили 96 белорусских атлетов в 21 виде спорта. Фото: pixabay

Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси утвердил 23 июня состав спортивной делегации на Олимпийские Игры в Токио. Республику представят на Олимпиаде 96 спортсменов.

«На сегодняшний день – 23 июня – квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили 96 белорусских атлетов в 21 виде спорта», – сказано в сообщении на сайте НОК.

Там добавили, что квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. У белорусов есть шансы получить путевку в Токио в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры станет известно 30 июня 2021 года.

Добавим, что 96 спортсменов – это пока самая маленькая делегация от нашей страны на летней Олимпиаде. К примеру, на Играх в Афинах, Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро выступали 151, 177, 160 и 120 спортсменов соответственно.