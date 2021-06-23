Цены на автомобильное топливо вырастут в Беларуси 24 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся в Беларуси с 24 июня. Они поднимутся на копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС изменяется с 24 июня 2021 года», – поясняется в сообщении на сайте концерна.

Так, с четверга, 24 июня, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,88 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля, дизельного топлива – 1,98 рубля.

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