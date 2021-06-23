Часть стены латвийского посольства в Минске разрушили – в МИД Латвии потребовали объяснений инцидента

Часть стены латвийского посольства в Минске разрушили. Фото: Twitter / edgarsrinkevics

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимки разрушенного забора латвийского посольства в Минске и потребовал у белорусских властей расследовать инцидент.

– Помещение посольства Латвии в Беларуси в этот момент, – написал Ринкевич и поделился фотографиями разрушенного автомобилем кирпичного забора.

– Мы ожидаем от властей в Минске расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом, – добавил глава МИД Латвии.

Глава МИД Латвии потребовал у белорусских властей расследовать инцидент с разрушением стены. Фото: Twitter / edgarsrinkevics

Кроме того, об инциденте сообщили очевидцы. Как пишет портал Onliner, со ссылкой на читателей, видевших этот момент, все произошло вечером 24 июня. Эвакуатор снес часть стены латвийского посольства в Минске, которое находится на улице Дорошевича.

Официальных комментариев от белорусской стороны по поводу инцидента пока нет.

Напомним, что Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии из Беларуси. Разрешили оставить только технического работника «для ухода за зданием».

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