Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Германии

Белоруска Виктория Азаренко занимает 14-ю строчку мирового рейтинга. Фото: Tennis.by

Белоруска Виктория Азаренко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге, пишет БЕЛТА.

В матче второго раунда, который состоялся 23 июня, белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе переиграла француженку Ализе Корне (56) со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

В игре за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанка Сара Соррибес-Тормо (54-й номер мирового рейтинга). 22 июня в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) – 7:5, 6:0.

Тем временем четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Истбурне. Во втором круге белоруска, посеянная под первым номером, смогла без труда обыграть в двух сетах американскую спортсменку Элисон Риске.

Соревнования в Бад-Хомбурге и Истборне завершатся 26 июня, а затем ведущие теннисистки планеты отправятся на Уимблдонский турнир, который пройдет с 28 июня по 10 июля.

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