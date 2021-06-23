Ученые нашли симптом коронавируса, который встречается только у мужчин

Выявлены случаи, когда заболевшие COVID-19 мужчины жаловались на боли в паховой области. Фото: pixabay

Исследователи из Техасского университета выявили симптом коронавируса, характерный только для мужчин. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование.

По словам авторов работы, выявлены случаи, когда заболевшие COVID-19 мужчины жаловались на боли в паховой области. Иногда у них фиксировали снижение уровня тестостерона. В результате нового исследования ученые выяснили, что коронавирус может поражать семенники пациента.

Эксперимент проводился на хомяках. Этих грызунов часто используют, чтобы смоделировать течение коронавируса. За неделю инфекцию нашли в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация уменьшилась.

Авторы работы считают, что у мужчин с легким и средним течением COVID-19 могут наблюдаться такие же симптомы.

– Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем, – уточнил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.

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