Парень на моноколесе не спешился на переходе и попал под машину

Пешеходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств на пешеходных переходах. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, водитель автомобиля на перекрестке при повороте налево наехал на 21-летнего парня, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

-Молодой человек, не спешившись, пересекал проезжую часть на моноколесе по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП молодой человек с травмами доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, вне зон велодорожек, пешеходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств. Водителям же стоит двигаться с такой скоростью, которая позволила бы пропустить пеших участников, вплоть до полной остановки транспортного средства.

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