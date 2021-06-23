В ГАИ рассказали, что случилось с разрушенной стеной посольства Латвии

Эвакуатор въехал в стену посольства Латвии в Минске. Фото: Twitter / edgarsrinkevics

Инцидент произошел 23 июня около 18 вечера – грузовой эвакуатор въехал в кирпичный забор, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- По предварительной информации, водитель грузового эвакуатора «Мерседес», осуществляя ремонт автомобиля во дворе дома №8 по улице Якуба Коласа, не обеспечил меры, исключающие самопроизвольный откат, в результате чего транспортное средство покатилось и совершило наезд на кирпичный забор, - сообщили в Госавтоинспекции.

На данный момент в отношении нарушителя сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска составили административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 18.14 и ч. 5 ст. 18.18 КоАП Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что сразу после происшествия Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимки разрушенного забора латвийского посольства в Минске и потребовал у белорусских властей расследовать инцидент.

Напомним, что Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии из Беларуси в мае 2021 года. Разрешили оставить только технического работника «для ухода за зданием».

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